В Югре вынесли приговор водителю, по вине которого погибли три человека

Жителя Сургута приговорили к 4,5 года лишения свободы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 4,5 года лишения свободы 22-летнего жителя Сургута, признав его виновным в ДТП, в котором погибли двое взрослых и их годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Сургута. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года восемь месяцев.

По данным УМВД по Югре, вечером 6 сентября 2024 года на 155-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск 22-летний водитель грузовика Isuzu, двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Субару-Импреза" под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП водитель легковой машины, 43-летняя женщина и годовалый мальчик погибли, 10-летняя девочка получила травмы, также был травмирован виновник ДТП.