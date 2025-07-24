В Подмосковье автобус с 30 пассажирами врезался в ограждение

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус с 30 пассажирами врезался в ограждение в подмосковном Королеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 06:53 около одного из домов на улице Калинина. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки "Лиаз", совершил наезд на металлическое барьерное ограждение. В салоне находились 30 пассажиров", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.