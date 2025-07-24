Они похитили у 44 человек почти 34 млн рублей, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Омский суд приговорил к срокам заключения от 2,5 до 5,5 года 12 членов преступной группировки, которые похитили у 44 человек почти 34 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы, его троим помощникам в должности аналитиков - от трех с половиной лет до пяти лет трех месяцев, восьми менеджерам - от двух с половиной до трех лет лишения свободы. После оглашения приговора все осужденные, за исключением одной женщины, отбывание наказания которой отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, были взяты под стражу в зале суда", - сказала Булихова.

Суд установил, что в 2017 году двое подсудимых создали организованную группу, в которую вовлекли еще 10 знакомых. Они убеждали пенсионеров, безработных граждан и инвалидов заключать со специально созданной компанией "Бишом" договоры оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке. Пострадавшие брал кредиты и вкладывали средства в торговые счета организации, которая не имела ни регистрации, ни лицензии на брокерскую деятельность.

После нескольких неудачных сделок счета клиентов обнулялись. По факту эти средства участники группировки похищали. В результате их действий пострадали 42 человека, которые потеряли более 33,9 млн рублей. По решению суда осужденные возместят обманутым гражданам причиненный материальный ущерб.