Многие районы, пострадавшие от огня, остаются без энергоснабжения и интернет-связи

НИКОСИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Республики Кипр при содействии поступившей международной помощи продолжают вести борьбу с мощными природными пожарами, которые в условиях жары и сильного ветра продолжают бушевать в предгорьях к северу и северо-западу от кипрского города Лимасол и уже привели к первым человеческим жертвам. Об этом информировала полиция островного государства.

В сообщении сказано, что поздно вечером в среду сотрудниками гражданской обороны в зоне распространения огня был обнаружен "полностью уничтоженный пожаром автомобиль с человеческим телом внутри". Однако утром в четверг правоохранители установили, что в сгоревшей автомашине также находились останки и второго человека. "Полиция устанавливает личности погибших", - говорится в сообщении.

В деревне Лофу, где сгорели несколько жилых домов, 36 человек, ехавших в автобусе, попали в огненную ловушку, но властям удалось эвакуировать их из опасной зоны. Однако, как информировал официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис, дальнейшая попытка вывезти их в центры временного размещения окончилась неудачей, так как дорога оказалась заблокирована новыми очагами пожара, и пострадавших пришлось вернуть обратно в деревню.

Летимпиотис также сообщил, что Кипр обратился за содействием в тушении пожаров к зарубежным странам и что помощь пообещали оказать Иордания и Испания. Согласно сообщениям кипрских СМИ, обе страны направили на остров по два противопожарных самолета. Содействие в тушении огня также оказывает и противопожарная авиатехника расположенной на острове британской военной базы Акротири.

Сотрудникам Кипрской пожарно-спасательной службы удалось предотвратить угрозу распространения огня на индустриальную зону поселка Ипсонас, который является западным пригородом Лимасола. В этой зоне размещены производства по переработке масел и химикатов, и, по утверждению экспертов, потенциальное возгорание там могло создать угрозу взрыва. Власти эвакуировали из зоны пожара жителей не менее 16 населенных пунктов. Многие районы, пострадавшие от огня, остаются без энергоснабжения и интернет-связи.

"Ситуация очень сложная, фронт пожара огромный. Все силы мобилизованы", - так охарактеризовал сложившуюся ситуацию во время общения с журналистами президент Кипра Никос Христодулидис, прибывший накануне вечером в район бедствия.