Свердловчанку арестовали за получение 1 млн рублей на выдуманного ребенка

Женщине назначили 1,5 года колонии общего режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области назначил 1,5 года колонии женщине, получившей соцвыплаты более чем на 1 млн рублей на несуществующего ребенка. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.

"В результате преступных действий осужденной из федерального, регионального и муниципального бюджетов ей незаконно выплачены денежные средства в сумме свыше одного млн рублей. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу государства с женщины сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

В 2021 году женщина подтвердила рождение несуществующего ребенка без посещения медицинского учреждения и получила на него свидетельство о рождении. После этого она обратилась за социальной поддержкой в различные органы государственной власти.

Также возбуждено дело в отношении того, кто помог ей подтвердить рождение ребенка.