В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

На месте аварии работают сотрудники городской Госавтоинспекции

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании микроавтобуса Ford Transit на трассе в Саратове. Об этом сообщили в городском управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП произошло в 10:20 (09:20 мск) на 30-м км трассы Сызрань - Саратов - Волгоград вблизи села Сторожевка. Водитель микроавтобуса в пути допустил опрокидывание транспорта. "В результате ДТП шесть пассажиров автомобиля - четыре взрослых и два несовершеннолетних - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

В областной службе спасения ТАСС сообщили, что реанимационная служба облспаса госпитализировала 35-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести. Также медики доставили в больницу 14-летнего подростка, двухгодовалую девочку и мужчину.