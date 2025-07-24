Задержанные признали вину

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали еще двоих участников избиения 17-летнего подростка в Балашихе, один из них несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Ранее уже была задержана 21-летняя жительница Москвы.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области установлены и задержаны еще двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево городского округа Балашиха (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение", - говорится в сообщении.

В ходе допроса молодые люди признали вину.

Инцидент произошел 17 июля на территории квартала Абрамцево. Там группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка. Впоследствии он обратился за медицинской помощью.

Ранее обвинение уже было предъявлено задержанной 21-летней жительнице Москвы, следствие ходатайствует о ее аресте.