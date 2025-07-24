Прокуратура Приморского края проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек остались без электроснабжения в Чугуевском муниципальном округе Приморского края после аварийного отключения на местной подстанции, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Установлено, что 24 июля 2025 года на подстанции "Чугуевка" произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остался весь Чугуевский муниципальный округ - более 20 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проводят проверку, а также контролируют проведение аварийно-восстановительных работ.