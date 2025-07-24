В Бежецке Тверской области завели дело после пропажи подростка

ТВЕРЬ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Бежецке Тверской области. Его местонахождение неизвестно с 21 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13-летний подросток 21 июля покинул место своего жительства в Бежецке, не пояснив никому куда направляется. До настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют. "Сотрудниками Следственного комитета проводятся следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка, а также самое тщательное выяснение всех обстоятельств его исчезновения", - добавили в ведомстве.