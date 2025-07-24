Новый эпизод вымогательства выявили в деле главреда издания "Своя колокольня"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи выявили новый эпизод вымогательства в крупном размере в рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора одного из сетевых изданий в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о главном редакторе рязанского интернет-издания "Своя колокольня" Михаиле Комарове, в отношении которого ранее уже было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). По версии следствия, фигурант вымогал 300 тыс. рублей у представителя местного адвокатского сообщества под угрозой распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

"Следственными органами в рамках расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого - вымогательство в крупном размере", - сообщил собеседник агентства.

Комаров был задержан 22 июля во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ. Ожидается, что 24 июля ему будет избрана мера пресечения.