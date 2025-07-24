В Архангельске двух представителей вуза и двух бизнесменов обвиняют в мошенничестве

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Два представителя вуза в Архангельске и два предпринимателя обвиняются в мошенничестве и взяточничестве, сообщила пресс-служба следственного управления РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО). По данным следствия, должностные лица за взятки заключили договоры на ремонт зданий на 30 млн рублей без конкурса, работы были не выполнены или проведены с нарушениями.

"Региональными следственными органами СК РФ предъявлены обвинения двум представителям высшего учебного заведения и двум директорам коммерческих организаций. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - указано в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году должностные лица высшего учебного заведения, один из них за взятку, без проведения конкурентных процедур заключили договоры на 30 млн рублей с заинтересованными коммерческими организациями на ремонт двух зданий общежитий и одного учебного корпуса в Архангельске. В срок работы выполнены не были, для отдельных видов работ использовались материалы ниже по качеству и по стоимости, чем предусмотренные документацией. При этом работы были оплачены в полном размере. Директор коммерческой организации передал часть взятки в 134 тыс. рублей. Участники коррупционной схемы в августе 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из обвиняемых похитил более 10 млн рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 5 млн рублей. Большая часть ущерба возмещена добровольно.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО.