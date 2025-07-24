Украина закрыла для судоходства русло Быстрое канала Дунай - Черное море

Причиной стал взрыв на судне-земснаряде, которое находилось там для проведения плановых работ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о временном закрытии для судоходства русла Быстрое канала Дунай - Черное море из-за взрыва судна-земснаряда. Об этом говорится в сообщении АМПУ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Поздно вечером 23 июля произошло ЧП с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Судно с 11 членами экипажа находилось в русле Быстрое для проведения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Остальные члены экипажа госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

"Морской подходной канал русло Быстрое временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона в настоящее время осуществляется Сулинским каналом", - указали в АМПУ. Что стало причиной взрыва, не сообщается, в ведомстве отметили, что "детали происшествия выясняются".

Канал Дунай - Черное море - глубоководный судоходный канал, проложенный по руслам Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Находится на территории Одесской области Украины. Длина судового хода по природным руслам 172 км, протяженность искусственного морского подходного канала - 3,4 км. В июле 2022 года АМПУ объявила о начале дноуглубительных работ в дунайских портах Измаил и Рени, чтобы дунайские порты получили возможность принимать морские суда с большей осадкой - дедвейтом до 8 тыс. тонн. Динамика грузопереработки в портах Измаил и Рени зависит не только от глубин у причалов, но и от пропускной способности румынского Сулинского канала и украинского судового хода Дунай - Черное море в русле Быстрое, их транспортные возможности ограничены. Украинский канал, как правило, загруженнее румынского, поскольку стоимость прохода судов в нем примерно наполовину ниже.