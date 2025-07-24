Мужчину осудили на три года и два месяца лишения свободы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Урайский городской суд вынес приговор жителю Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа, который пьяным сел за руль, допустил ДТП и оставил своих травмированных детей одних в опрокинувшейся машине. Он приговорен к трем годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Урайский городской суд вынес приговор жителю Кондинского района и признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и в оставлении в опасности (п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 264, ст. 125 УК РФ), а также в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Также осужденный на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех категорий.

Как установлено в суде, мужчина был лишен водительских прав, но при этом сел пьяным за руль машины и посадил в нее двух своих детей, которых не пристегнул ремнями безопасности. На автодороге Урай - Половинка он не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, в результате дети получили серьезные травмы. Мужчина оставил их в деформированном салоне, никак им не помог, не стал вызывать экстренные службы и скрылся с места происшествия.