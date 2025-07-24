В Бурятии в детском лагере произошла вспышка норовирусной инфекции

Деятельность лагеря приостановлена, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Норовирусная инфекция обнаружена у 24 человек, в том числе несовершеннолетних, в детском лагере "Родник" на берегу озера Щучье в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией 24 случаев норовирусной инфекции среди детей и персонала в детском санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия "Родник" Селенгинского района Бурятии. Его деятельность временно приостановлена", - сказали в ведомстве.

В настоящее время организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий по установлению причин произошедшего. Специалисты проводят лабораторные исследования, обследования, дезинфекционные мероприятия, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.