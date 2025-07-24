В машине также находился пассажир, он смог выбраться на берег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

УФА, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль сорвался в реку с 70-метрового обрыва в Караидельском районе Башкирии. По предварительным данным, женщина за рулем погибла, пассажир смог выбраться на берег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение, что вблизи села Караяр Караидельского района автомобиль "Хёндэ Санта Фе" упал с 70-метрового обрыва в реку Юрюзань. Предварительно, за рулем машины находилась 42-летняя женщина, а также 37-летний пассажир, который самостоятельно выбрался на берег, его доставили в больницу. Женщину без признаков жизни извлекли очевидцы", - указано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС России, устанавливаются обстоятельства произошедшего.