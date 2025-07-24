Причина их гибели устанавливается

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тела трех рабочих обнаружены в канализационном люке около строительного объекта на набережной Марка Шагала на юге Москвы, причина их гибели устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В канализационном люке около строительного объекта на набережной Марка Шагала обнаружены тела трех рабочих. Точная причина смерти каждого будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по факту случившегося возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.