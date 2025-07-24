Прокуратура выявила конфликт интересов в действиях экс-главы Осинского округа

Мужчина лично согласовал предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка, который наряду с еще одним муниципальным наделом впоследствии перешли в его собственность, сообщили в ведомстве

ПЕРМЬ, 24 июля. /ТАСС/. Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявила прокуратура в действиях бывшего главы Осинского городского округа Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Осинского района в ходе проверки установила, что бывший глава [Осинского] городского округа лично согласовал предоставление близкому родственнику в аренду земельного участка, который наряду с еще одним муниципальным наделом впоследствии перешли в его собственность", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, экс-глава округа уведомление о возникшем конфликте интересов в установленном порядке не направлял и меры по его предотвращению и урегулированию не принимал, нарушив тем самым требования законодательства о противодействии коррупции.

В настоящее время прокурор обратился в суд с иском о признании в действиях бывшего главы муниципалитета конфликта интересов при предоставлении в аренду и заключении договоров купли-продажи земли. Также прокурор требует признать эти сделки недействительными и возвратить земельные участки в собственность муниципального образования.

По информации местных СМИ, речь идет о бывшем мэре Осы Алексее Григорьеве, который уволился с этой должности в марте текущего года.