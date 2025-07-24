Из страны выдворят 17 нарушителей, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 50 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ выявили в ходе рейда в подмосковных Котельниках, они оштрафованы, 17 иностранцев будут выдворены. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, проверку сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной миграции, провели в Котельниках.

"За нарушение режима пребывания в РФ 45 иностранцев привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них 17 нелегалов с последующим выдворением за пределы страны", - добавила Петрова.