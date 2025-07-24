Против руководителя управления завели уголовное дело

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Руководителя управления почтовой связи по Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте отделений. Возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении СК России по КБР.

"По версии следствия, в июле 2022 года на директора УФПС КБР были возложены обязанности по обеспечению контроля за исполнением договоров, заключенных с подрядными организациями по комплексному ремонту отделений почтовой связи. Подозреваемый, достоверно зная о том, что ремонт ряда отделений почтовой связи выполнен не в полном объеме, действуя из личной заинтересованности, с целью создать видимость эффективного освоения бюджетных средств и надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, без комиссионного осмотра объектов, проверки качества и правильности подсчета выполненных работ единолично принял решение и заверил своей подписью предъявленные подрядчиками документы. Они содержали заведомо ложные сведения об объемах, видах и стоимости выполненных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании этих документов заказчик произвел оплату работ подрядных организаций на сумму более 25 млн рублей. При этом стоимость фактически невыполненных работ и затрат составила более 6 млн рублей.

Подозреваемый - директор регионального управления почтовой связи, действия которого выявили сотрудники УФСБ России по КБР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).