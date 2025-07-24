Первому заместителю Домодедовского городского прокурора Хлюстову избрали запрет действий

Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора Вадиму Хлюстову по делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - сказали в суде.

Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, Хлюстов несколько месяцев держал у себя несколько уголовных дел и не давал им ход, в том числе дело в отношении мужчины, пытавшегося в прошлом году сжечь ребенка.