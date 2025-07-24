В Новосибирске 15-летний мальчик избил до смерти другого подростка

Заведено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Подросток избил до смерти своего 16-летнего знакомого в магазине Новосибирска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В одной из торговых точек в Ленинском районе города Новосибирска между несовершеннолетними возник конфликт. В ходе ссоры 15-летний подросток причинил травму 16-летнему знакомому, от которой тот скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В региональном ГУ МВД России добавили, что ранее подростки попадали в поле зрение полиции и были поставлены на профилактический учет в ПДН.