Михаила Комарова подозревают в вымогательстве в крупном размере

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Рязани заключил под стражу руководителя регионального сетевого издания по делу о вымогательстве в крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о главном редакторе издания "Своя колокольня" Михаиле Комарове, против которого было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

По версии следствия, главный редактор вымогал 300 тыс. рублей у представителя местного адвокатского сообщества под угрозой распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. По другому эпизоду, по данным следствия, фигурант потребовал от коммерческого директора одного из предприятий Рязани денежные средства за нераспространение порочащих его публикаций, тот реально воспринял угрозу и передал вымогателю 310 тыс. рублей. "В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.