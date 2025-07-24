Он создал организованную группу для извлечения прибыли путем махинаций в жилищном строительстве в Волгограде, Москве и других регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин, разыскиваемый за присвоение около 600 млн рублей, полученных в результате махинаций в жилищном строительстве, депортирован из Турции в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации, находившегося в международном розыске", - сказала она.

По словам Волк, в 2012-2017 годах фигурант, используя свое служебное положение, создал организованную группу в целях извлечения прибыли путем нецелевого расходования денег, полученных от участников долевого строительства жилых комплексов в Волгограде, Москве и других регионах России. В результате преступных махинаций сообщниками были присвоены около 600 млн рублей, а участники долевого строительства лишились приобретенного жилья. Было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Обвиняемый скрылся за пределами РФ. Заочно он было арестован, в ноябре 2017 года его объявили в международный розыск.

"Благодаря спецоперации, проведенной сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с турецкими коллегами, разыскиваемый был задержан на территории третьей страны и доставлен в Стамбул для передачи сотрудникам российского бюро. В рамках процедуры депортации злоумышленник в ближайшее время будет доставлен на территорию РФ", - сообщила представитель МВД России. По ее словам, в проведении операции активно помогал советник по внутренним делам и безопасности посольства Турции в Москве.