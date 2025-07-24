Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Задержанный ФСБ осенью прошлого года в Челябинской области мужчина признан судом виновным в том, что публично занимался призывами к терроризму и экстремизму. Приверженцу проукраинских взглядов назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области 1984 года рождения виновным по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания суд запретил виновному администрировать сайты в течение 3 лет.

Мужчина был задержан в сентябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Как было установлено, он являлся сторонником радикальных взглядов и приверженцем проукраинской идеологии. Публично призывал и подстрекал граждан, находящихся в его окружении, к осуществлению экстремистской деятельности и пропаганде терроризма.