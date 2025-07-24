Пресс-секретарь национального головного офиса ведомства Фрек Флеммикс уточнил, что пока неизвестно, насколько серьезным может оказаться влияние сбоя на работу правоохранителей

ГААГА, 24 июля. /ТАСС/. Внутренняя система прокуратуры Нидерландов столкнулась с крупным сбоем, в результате чего сервисы ведомства были отключены от интернета. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь национального головного офиса прокуратуры Фрек Флеммикс.

"В нашей системе произошел очень крупный сбой, из-за чего сервисы прокуратуры могут остаться отключенными от сети на ближайшие несколько недель", - сообщил он. По словам Флеммикса, специалисты в настоящее время выясняют причину сбоя и не исключают версию с кибератакой.

На этом фоне сотрудники прокуратуры лишились доступа к своей электронной почте и другим сервисам, добавил представитель ведомства. Он уточнил, что пока неизвестно, насколько серьезным может оказаться влияние сбоя на работу правоохранителей.

На сайте ведомства уточняется, что 18 июля оно получило сигнал от Национального центра кибербезопасности о возможной уязвимости в системе Citrix NetScaler, обеспечивающей удаленный доступ сотрудников к внутренним сервисам ведомства. В результате анализа цифровой инфраструктуры ведомства возникли основания полагать, что уязвимость могла быть использована злоумышленниками. В этой связи руководство прокуратуры приняла решение полностью отключить внутреннюю цифровую систему органа от интернета.

Уточняется, что расследование по факту вероятного взлома продолжается, сроки его завершения пока неизвестны.