На Урале экс-полицейского осудили условно за насилие при исполнении обязанностей

В объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что фигуранта приговорили к 3,5 года лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Первоуральский городской суд приговорил бывшего полицейского к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти на этот же срок, за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти сроком на два года", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчина полностью признал вину.

Суд установил, что в июле 2024 года осужденный, являясь сотрудником ОМВД России "Первоуральский", избил кулаками задержанного и насильно сбросил его со скамейки на пол из-за того, что потерпевший оскорблял сотрудников полиции.