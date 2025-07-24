Из оборота изъяли 36 кг запрещенных веществ

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Белорусская милиция задержала россиянина за сбыт в республике наркотиков из ЕС и помогла ликвидировать нарколабораторию в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал газеты "На страже" и журнала "Милиция Беларуси".

Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Кирилл Беркозов рассказал, что сотрудники белорусской милиции вели дело россиянина, который распространял в республике наркотики, полученные из ЕС. Из оборота изъяли 36 кг запрещенных веществ. В квартире и закладках подозреваемого нашли весы, фасовочное оборудование, вакуумный упаковщик, а также 16 кг мефедрона и 20 кг альфа-PVP. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В ходе расследования оперативникам удалось выявить участников другого преступного бизнеса: друг задержанного вместе с двумя знакомыми оборудовал дачный домик в Подмосковье для производства запрещенных веществ. Информацию об этом передали российским коллегам. В помещении обнаружили и изъяли почти семь килограммов мефедрона и свыше двух килограммов альфа-PVP, а также специальное оборудование и прекурсоры. Психотропы предназначались для сбыта на территории России. Были задержаны несколько безработных из стран СНГ.