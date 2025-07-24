СК просит арестовать бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В районный суд столицы поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богашова и двух других фигурантов уголовного дела, которым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, а также центрального аппарата СК России задержали Богашова, Менжинского и Белоусова в рамках уголовного дела о превышении полномочий. По данным следствия, должностные лица через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.

Богашов в настоящее время является заместителем руководителя департамента ПАО "Новатэк" в Москве. По местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски и другие следственные мероприятия.