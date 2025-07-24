Обвинение запросило четыре года колонии для Заремы Мусаевой

Следующее заседание по делу жены бывшего судьи Верховного суда Чечни состоится 5 августа, сообщил адвокат обвиняемой Александр Савин

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура запросила четыре года колонии-поселения для жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой по уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Александр Савин.

"Сегодня в Шалинском городском суде проходили прения сторон. Прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Обвиняют [Мусаеву] в том, что она якобы напала на сотрудника в процессе доставления из лечебного учреждения - ч. 2 ст. 321 УК РФ", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, следующее заседание по делу состоится 5 августа. "Зарема Мусаева произнесет последнее слово. Суд удалится для принятия решения", - сказал Савин, добавив, что состояние здоровья Мусаевой, у которой хронический диабет, неуклонно ухудшается.

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в 2022 году задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее в ее отношении возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса и приговорили в июле 2023 года к 5,5 года колонии. В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни сократил этот срок на шесть месяцев. В марте 2024 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил обвинительный приговор Мусаевой до четырех лет девяти месяцев колонии. В ноябре прошлого года она стала подозреваемой по новому уголовному делу - о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.