Подача электроэнергии приостанавливалась из-за сильного ливня и шквалистого ветра

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Подача электроэнергии полностью возобновлена в Хабаровске спустя двое суток после сильного ливня и шквалистого ветра, сообщил мэр города Сергей Кравчук.

Сильный ливень с грозой и шквалистым ветром обрушился на Хабаровск вечером 22 июля. Скорость ветра достигала 22 м/ с, за короткий промежуток времени выпало 26 мм осадков, что составило 20% месячной нормы. В городе повалило деревья, повредило автомобили, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Без электроснабжения остались более 1,8 тыс. объектов. В Хабаровске ввели режим ЧС.

"Подача электроэнергии в жилых домах и социальных объектах восстановлена в полной мере. На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии поручил продолжить мониторинг ситуации с подачей электроэнергии, увеличить количество бригад, организовать работу спецмашин, а также в кратчайшие сроки убрать поваленные деревья и обеспечить беспрепятственный проход к социальным объектам, жилым домам", - написал глава города.

В результате непогоды повреждены кровли 42 зданий, повалено более 450 деревьев. Наиболее пострадал от стихии Индустриальный район.

"Принято решение о проведении 26 июля субботника в районе 5-й площадки. Участие в нем примут сотрудники предприятий, учреждений, общественность. Приглашаю хабаровчан присоединиться", - написал Кравчук.

Сильные ливни прошли также в Хабаровском и Нанайском районах. По информации правительства Хабаровского края, без энергоснабжения остались жилые дома в восьми населенных пунктах региона. Среди жителей никто не пострадал. Как уточнили ТАСС в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, по данным на четверг, энергоснабжение в районах восстановлено.