В октябре 2024 года Александр Белов получил задание совершить террористический акт на электроподстанции в городе

ВОРОНЕЖ, 24 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 21-летнему воронежцу Александру Белову по нескольким статьям, включая госизмену и приготовление к террористическому акту. Мужчине назначено 18 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Воронежа Александра Белова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта в составе организованной группы), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение террористического акта), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). <…> С учетом позиции представителя прокуратуры суд приговорил Белова к 18 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Белов начал сотрудничать с представителями украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", запрещенного на территории РФ и признанного террористическим. По их заданию Белов собирал и передавал сведения о военнослужащих и используемых ими транспортных средствах, получая за это деньги. В октябре 2024 года он получил задание совершить террористический акт на электроподстанции в Воронеже, к чему безуспешно пытался привлечь своего знакомого. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Первые три года заключения Белову предстоит провести в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 600 тыс. рублей и ограничение свободы на один год шесть месяцев.