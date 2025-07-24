По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Восемь машин столкнулись на Калужском шоссе в районе поселения Краснопахорское в Новой Москве, движение полностью перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на Калужском шоссе в районе поселения Краснопахорское. Столкнулись грузовик, общественный транспорт и шесть легковых автомобилей. Движение автотранспорта в сторону области полностью перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что на Калужском шоссе произошло три мелких ДТП. "По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.