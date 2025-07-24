Мальчика допросят, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону

ТВЕРЬ, 24 июля. /ТАСС/. Пропавший три дня назад в Бежецке Тверской области 13-летний подросток найден. В ближайшее время он будет допрошен, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"К настоящему времени местонахождение несовершеннолетнего установлено сотрудниками полиции. В ближайшее время он будет допрошен следователем СК по обстоятельствам безвестного отсутствия", - говорится в сообщении.

Данные о местонахождении подростка отсутствовали с 21 июля. Для наиболее тщательного выяснения обстоятельств безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств было возбуждено уголовное дело. "Следователями Следственного комитета проводились следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка, а также выяснение обстоятельств его исчезновения", - пояснили в пресс-службе.