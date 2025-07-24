В Москве вынесли приговор обманувшим 185 дольщиков ЖК "Пушкинская слобода"

Обвиняемые похитили более 262 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии бывших руководителей ООО "Доходный дом" и ООО "УК "Деметра", обманувших 185 участников долевого строительства ЖК "Пушкинская слобода" в селе Братовщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По 15 лет лишения свободы получили бывшие руководители ООО "Доходный дом" и ООО "УК "Деметра", обманувшие дольщиков ЖК "Пушкинская слобода". С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем останкинской межрайонной прокуратуры, суд признал 60-летнюю Любовь Мазыленко и 48-летнего Евгения Кобышева виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Мазыленко будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Кобышев - в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, Мазыленко и Кобышев с 2010 по 2016 год похитили более 262 млн рублей у 185 граждан - участников долевого строительства ЖК "Пушкинская слобода" в селе Братовщина Пушкинского района Московской области.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области добавили, что осужденные заключали фиктивные договоры купли-продажи квартир в ходе долевого строительства. По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 185 человек, более 60 свидетелей, проведено более 10 сложных судебно-экономических, бухгалтерских, строительно-технических экспертиз. Объем уголовного дела составил 255 томов. "Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест на имущество фигурантов. <...> По инициативе следователей к решению проблем дольщиков подключился ППК "Фонд развития территорий". В рамках расследования права потерпевших восстановлены путем выплат из фонда. Дольщикам выплачено более 600 млн рублей, что в 2-3 раза больше похищенных у каждого потерпевшего денег", - отметили в пресс-службе.

Ранее Мазыленко, Кобышев и их соучастники уже признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем.