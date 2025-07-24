Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Иномарка сбила трех пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на улице Герасима Курина на западе Москвы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на улице Герасима Курина водитель автомобиля Audi совершила наезд на троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии три пешехода получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.