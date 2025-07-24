Речь идет о городе Доброполье и ряда некоторых сел Добропольской и Криворожской общины

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполье и ряда сел Добропольской и Криворожской общины, в которую входит крупное село Криворожье.

"Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполья, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины", - сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Всего в этих населенных пунктах ориентировочно находится 928 детей, добавил он.

Ранее власти подконтрольной Украине части ДНР призвали жителей Краматорска и Славянска эвакуироваться из городов. Филашкин сообщал, что из-за приближения фронта было принято решение расширить зону принудительной эвакуации, в частности с территорий Дружковской и Лиманской общин "и многих других, находящихся около линии фронта". Он также напомнил о принудительной эвакуации населения из двух населенных пунктов вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), вокруг которого идут бои. С 16 июля в регионе запретили передвижение людей и гражданских транспортных средств по трассе Краматорск - Доброполье.

Из-за приближения линии фронта киевский режим также объявил о принудительной эвакуации в Днепропетровской области Украины, она затронула жителей территорий, граничащих с ДНР.