Сторона защиты поддержала заявленное ходатайство следствия

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд на месте постановил рассмотреть ходатайство следствия в закрытом от прессы и слушателей режиме", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Сторона защиты заявленное ходатайство следствия поддержала, ссылаясь на возможность разглашения врачебной или профессиональной тайны.