Экс-замначальника УМВД по Брянску осудили по делу о получении взяток

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщили, что Юрия Соколова приговорили к 8,5 года колонии строгого режима

БРЯНСК, 24 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника УМВД России по Брянску Юрий Соколов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в двух эпизодах приготовления к получению взятки в особо крупном размере. Фигурант приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,522 млн руболей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года шесть месяцев, с лишением его специального звания "полковник полиции", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, установлено, что в июле 2020 года Соколов через знакомого адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов Романа Скрипина получил от жителя Брянска $50 тыс., эквивалентных 3,5 млн рублей, а в декабре того же года пытался получить от него еще $200 тыс.(15 млн рублей) за непривлечение к уголовной ответственности. Также в апреле - мае 2022 года он пытался через знакомого адвоката Адвокатской палаты Брянской области Александра Костицына получить от местного предпринимателя за невоспрепятствование осуществлению бизнеса и общее покровительство взятку в виде ежемесячных платежей в размере 600 тыс. рублей, а всего на сумму 14,4 млн рублей.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, преступления раскрыты благодаря эффективному взаимодействию сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ с оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России. Суд конфисковал в доход государства денежные средства, полученные осужденным в результате совершения преступлений. Своей вины Соколов не признал.

Отмечено, что ранее Роман Скрипин был приговорен к семи годам четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 7,4 млн рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года; Александр Костицын - к штрафу в размере 1 млн рублей.