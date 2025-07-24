В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что фигуранта приговорили к 13 годам лишения свободы

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд в Сочи признал виновным в мошенничестве, превышении должностными полномочиями и получении взяток в размере 6 млн рублей бывшего начальника отделения по противодействию преступности в бюджетной сфере и ЖКХ ОЭБиПК УВД по Сочи и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Центральный районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Леонида Шулики, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 286 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина работал заместителем начальника отдела - начальником отделения по противодействию преступности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи. В 2023 году он получил от предпринимателя взятку в размере 6 млн рублей за то, чтобы не проводить в отношении него и его компании процессуальные проверки.

Также он покрывал знакомых предпринимателей, которые вели незаконное строительство многоквартирных жилых домов, получил 200 тыс. рублей от гражданина, обещая повлиять на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при том, что состав преступления и так отсутствовал и ввел в заблуждение свою знакомую в части того, что у него якобы есть возможность повлиять на ускорение в Росреестре оформления в аренду земельного участка, получив за это еще 800 тыс. рублей.