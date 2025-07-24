Среди них 13-летний подросток

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Четыре человека, среди которых 13-летний подросток, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ивановской области. Пострадавшие доставлены в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок (13 лет). Пострадавшие доставлены в ОКБ", - сказано в сообщении.

Авария произошла в с. Бибирево Ивановского района, сообщение о ДТП поступило в 15:54 мск. Последствия столкновения автомобилей ликвидировали восемь сотрудников чрезвычайного ведомства.