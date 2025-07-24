Его заключили под стражу до 22 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

Басманный суд ранее арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова по обвинению в превышении полномочий. Ему и двум другим фигурантам дела - управделами губернатора и правительства области Роману Менжинскому и министру имущества области Эльдару Белоусову предъявлено обвинение по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий). Они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, а также центрального аппарата СК России. По данным следствия, они через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.