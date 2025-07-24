В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в числе погибших 14-летний подросток

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате съезда автомобиля с дороги в Апанасенковском округе на Ставрополье. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

"В селе Маныческое водитель автомобиля допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате автоаварии 25-летний водитель от полученных травм скончался на месте, 14-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Еще один 21-летний пассажир не пострадал.

"Стоит отметить, что участники не были пристегнуты ремнями безопасности, что повлияло на тяжесть последствий. Установлено, что парень имеет стаж вождения около шести лет. За последние два года привлекался к административной ответственности 11 раз", - сообщили в Госавтоинспекции.