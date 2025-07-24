Жители края почувствовали толчки силой до трех баллов, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Два ощущаемых землетрясения произошли на Камчатке, жители края почувствовали толчки силой до трех баллов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Первый афтершок произошел в 182 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 16 км. Его магнитуда составила 5,9. Жители краевой столицы ощутили его силой до 2-3 баллов. Второй афтершок произошел спустя пару минут в 179 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 22 км. Магнитуда афтершока составила 6,0. Этот подземный толчок также ощущался силой до 2-3 баллов", - сообщает ведомство.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск). Афтершоковый процесс продолжается. Землетрясения происходят в среднем каждые 10 минут, большинство из них не ощущаемые.