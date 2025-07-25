В Астрахани при пожаре погибли три человека

Среди них ребенок

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в жилом доме в Ленинском районе Астрахани, унесло жизни трех человек, в том числе несовершеннолетнего. Также в результате пожара пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области.

"По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2025 года произошло возгорание одноэтажного частного дома на площади Славянской в Ленинском районе города Астрахани. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок. Кроме того, мужчина 1959 года рождения с ожогами доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Проводится процессуальная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.