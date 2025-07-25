В ликвидации огня участвуют 249 человек и 3 единицы техники

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки выросла с 4,5 тыс. га до 7,3 тыс. га. Ведется тушение 11 возгораний, сообщили в оперативном штабе республики.

"На начало суток 25 июля действуют 11 лесных пожаров на площади 7 284,4 га на территориях Верхоянского, Кобяйского, Мирнинского, Сунтарского и Усть-Янского районов. На тушение привлечено 249 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в Республике Саха (Якутия) потушено 195 лесных пожаров на общей площади 57 012,85 га. Установлено 65 виновников природных пожаров, составлено 145 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

С 5 июня на территории региона действует особый противопожарный режим.