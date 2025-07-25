У экс-главы подмосковной деревни Вялки изъяли земельные участки, здания и машины

Суд постановил обратить активы в собственность государства, поскольку они были приобретены на неподтвержденные доходы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Москве по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства приобретенные на неподтвержденные доходы недвижимость и машины, принадлежащие бывшему главе деревни Вялки Раменского района Подмосковья Игорю Выходцеву, бывшему депутату местного Совета депутатов Николаю Конюшкову и их родственникам. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд решил исковые требования генерального прокурора в интересах РФ к Выходцеву Игорю Владимировичу, Выходцевой Мадине Леонидовне, Конюшкову Евгению Николаевичу, Конюшкову Николаю Евгеньевичу об обращении в доход государства имущества удовлетворить", - сказано в материалах.

Согласно материалам, конфискованы два земельных участка и три здания в Подмосковье, принадлежащие Выходцеву и Конюшковым, доли Выходцева в праве собственности на три здания и земельный участок, которые расположены в подмосковном поселке Ильинское, а также два автомобиля, один из которых Range Rover 2015 года выпуска также принадлежит Выходцеву. Как сказано в документах, занимая должность главы Вялок, Выходцев приобрел имущество на неподтвержденные доходы. Для сокрытия покупок мужчина оформлял недвижимость на подставных лиц. После того, как он оставил пост главы муниципалитета и стал заниматься бизнесом, он с помощью мнимых сделок легализовал это имущество.

Игорь Выходцев является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего Раменского городского прокурора Константина Томбулова, которого в 2023 году приговорили к 15 годам лишения свободы за получение многомиллионных взяток, мошенничество и вымогательство. Как следует из судебных материалов, Выходцев, будучи главой Вяток, в 2014 году передал Тобулову в качестве взятки 7 земельных участков. В 2020 Выходцеву предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ и объявили в розыск. Предположительно, он скрылся от следствия в Берлине и до сих пор числится в базе розыска МВД.