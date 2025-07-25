Рассмотрение иска ГП к экс-мэру Владивостока Николаеву пройдет в закрытом режиме

Суд ранее арестовал имущество ответчиков, о котором идет речь в иске

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества, полученного коррупционным путем, у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и аффилированных с ним лиц в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии Ленинского районного суда Владивостока.

"Рассмотрение дела пройдет без слушателей и прессы", - сообщили в ведомстве.

Ранее суд уже арестовал имущество ответчиков, о котором идет речь в иске.

Владимир Николаев был главой администрации города Владивостока с 2004 по 2008 год, на этом посту его сменил Игорь Пушкарев. Николаев владеет несколькими компаниями в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Владимира Николаева к 4,5 года лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).