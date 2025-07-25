Общая масса незаконно перемещенных драгоценных металлов составила 6,4 кг

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Забайкалье приговорил иностранца к штрафу в 820 тыс. рублей за контрабанду 13 слитков золота на 54 млн рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Забайкальским районным судом Забайкальского края вынесен приговор в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Являясь водителем автобуса, по просьбе неустановленного лица он за денежное вознаграждение осуществлял незаконный вывоз через таможенную границу EAЭС 13 слитков из сплава золота. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в осенью 2024 года. Противоправные действия были пресечены при прохождении таможенного контроля на пункте пропуска МАПП Забайкальск Читинской таможни.

Общая масса незаконно перемещенных драгоценных металлов составила 6,4 кг.