Возгорание ликвидировали на площади 66,4 га

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Лесной пожар ликвидирован в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области на площади 66,4 га. Для его тушения задействовали авиацию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Потушен пожар на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 66,4 га. Для его тушения привлекали вертолет с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

Пожар действовал на территории нацпарка в Иркутском районе рядом с популярным туристическим маршрутом Большая Байкальская тропа-1. Из-за этого тропу закрывали на один день, ее открыли после того, как прошел дождь и стабилизировал обстановку.

На утро 25 июля в Иркутской области зарегистрированы лесные пожары на площади 870 га.