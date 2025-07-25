О жертвах и разрушениях не сообщается

ТАШКЕНТ, 25 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в нескольких районах Андижанской области Узбекистана, его эпицентр находился на территории Киргизии. Об этом сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"Землетрясение зафиксировали 25 июля в 02:40 по местному времени (00:40 мск). Эпицентр располагался в Джалал-Абаде (Кыргызстан). Магнитуда М=3,6. Глубина 15 км. Сила толчков в эпицентре - 3 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что расстояние от эпицентра до Ташкента составило 284 км в юго-восточном направлении.

По данным Центра, сила подземных толчков на территории Пахтаабадского, Избасканского, Андижанского и Джалалкудукского районов Узбекистана составила 2 - 3 балла. О жертвах и разрушениях не сообщается.